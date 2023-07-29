Многодетная мать из Смоленской области Олеся Кравцова подарила президенту РФ Владимиру Путину ангела, передает ТАСС. По ее словам, которые она произнесла на встрече российского лидера по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», фигурка будет оберегать главу государства.
От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, — ангела, который будет вас оберегать, — сказала Кравцова.
Ангел расположился на шаре, в котором находятся сердечки, вырезанные детьми. По словам Кравцовой, каждый листочек подписан родителями и ребятами, «у которых сердца отзываются благодарностью».
Кроме того, мать из Кировской области Снежанна Рожкова подарила Путину журнал о счастливой семье, радостном материнстве и детях. Женщина добавила, что вся семья написала пожелание президенту России. Сын Рожковой рассказал Путину, что во время поездки в Москву его особенно впечатлил Музей Победы, а ее дочь поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву. Больше всего девочке запомнилось посещение цирка, где она посмотрела выступление морских котиков.
Ранее православные христиане из Центрально-Африканской Республики подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу его портрет, выполненный из крыльев бабочек. Для создания картины использовались исключительно крылья бабочек, которые живут один день, так что специально их не убивали.