Путину подарили ангела Многодетная мать из Смоленской области подарила Путину оберег в виде ангела

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Многодетная мать из Смоленской области Олеся Кравцова подарила президенту РФ Владимиру Путину ангела, передает ТАСС. По ее словам, которые она произнесла на встрече российского лидера по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», фигурка будет оберегать главу государства.

От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, — ангела, который будет вас оберегать, — сказала Кравцова.

Ангел расположился на шаре, в котором находятся сердечки, вырезанные детьми. По словам Кравцовой, каждый листочек подписан родителями и ребятами, «у которых сердца отзываются благодарностью».

Кроме того, мать из Кировской области Снежанна Рожкова подарила Путину журнал о счастливой семье, радостном материнстве и детях. Женщина добавила, что вся семья написала пожелание президенту России. Сын Рожковой рассказал Путину, что во время поездки в Москву его особенно впечатлил Музей Победы, а ее дочь поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву. Больше всего девочке запомнилось посещение цирка, где она посмотрела выступление морских котиков.

Ранее православные христиане из Центрально-Африканской Республики подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу его портрет, выполненный из крыльев бабочек. Для создания картины использовались исключительно крылья бабочек, которые живут один день, так что специально их не убивали.