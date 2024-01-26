Путин рассказал о непростой ситуации в Соледаре Путин сообщил об отбитых атаках ВСУ и продвижении российских бойцов в Соледаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО сообщил о непростой ситуации в Соледаре из-за попыток ВСУ атаковать российские войска. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, военнослужащим ВС России удается отбивать все атаки противника.

Второе место вашей службы — это Соледар и там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но у него ничего не получается, — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что российские подразделения каждый день продвигаются вперед.

Наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал — должны знать, где это находится, — во всяком случае в этом направлении движение есть. До канала осталось, не знаю, боюсь ошибиться, метров 800, — сказал он.

Путин также сообщил, что сейчас в зоне СВО находится свыше 600 тысяч военнослужащих ВС РФ. По его словам, зона боевых действий составляет почти 2000 километров.

Бои за Соледар продолжались с августа 2022 года. Минобороны РФ заявило о полном установлении контроля над городом российскими войсками 12 января 2023-го. Взятие этого города в ДНР открыло для подразделений ВС РФ путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.

Ранее в Сети появилось видео из Соледара. На кадрах были показаны масштабные разрушения в городе в результате боевых действий.