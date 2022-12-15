Путин сообщил о росте поставок товаров из России в ЕС в 1,5 раза

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на санкции, с января по сентябрь 2022 года поставки основных российских товаров в страны Евросоюза выросли в полтора раза, а профицит внешней торговли в пользу РФ увеличился в 2,3 раза, сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин. По его словам, Европа продолжает потреблять товары и услуги из России, а обратные потоки сдерживает.

Несмотря на санкции, любопытное наблюдение, за 9 месяцев текущего года поставки в ЕС выросли в 1,5 раза. Экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли — в 2,3 раза, до $138 млрд. ЕС продолжает потреблять наши товары, а обратные потоки сдерживает, — заявил Путин.

По словам президента, ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно. Россия будет искать новых партнеров, добавил он.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что Россия продолжит зарабатывать на экспорте газа в Европу, так как ЕС не сможет решиться остановить его поставки. Эксперты рассказали, что Евросоюз сократил зависимость от энергоресурсов из России, отказавшись от российского угля и готовясь к нефтяному эмбарго, однако поставки газа до сих пор не ограничиваются, а, напротив, за год выросли на 40%.