Путин заявил о почти стопроцентном оснащении ядерных сил сдерживания Путин: ядерные силы сдерживания в России оснащены на 91,3%

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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России достиг отметки в 91,3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его мнению, Вооруженные силы России должны стремиться к подобным показателям во всех аспектах. Он подчеркнул, что основой развития армии должен стать реальный боевой опыт.

Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами — 91,3%. А теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил, — сказал Путин.

По словам Путина, многие образцы российского оружия по качеству превосходят западные аналоги. Он подчеркнул, что российская армия будет внедрять передовые разработки при развитии армии и флота. По мнению Путина, необходимо создать серийное производство такого вида вооружения, а его создатели должны «сделать все для победы». В качестве поощрения он предложил запустить специальную программу льготной ипотеки для работников оборонных предприятий.

В декабре 2022 года глава государства назвал важнейшей задачей предприятий ОПК обеспечение всех подразделений и передовых частей вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он уточнил, что это нужно сделать в кратчайшие сроки. При этом Путин подчеркнул важность совершенствования характеристик вооружения и оснащения военных с учетом полученного боевого опыта.