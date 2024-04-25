Путин анонсировал новые послабления для бизнеса Путин объявил о подготовке регуляторной гильотины для бизнеса

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российское правительство готовит запуск модернизированного механизма регуляторной гильотины, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, предстоит еще один масштабный этап «расчистки нормативной базы».

Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. То есть, по сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы, — сказал глава государства.

Также он сообщил, что правительство работает над модернизацией налоговой системы. Делается это совместно с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом. Обсуждаются параметры изменений и готовятся соответствующие предложения, уточнил Путин. По словам президента, необходимо обеспечить «стабильные и предсказуемые условия для надежной и уверенной работы бизнеса».

Кроме того, президент заявил о необходимости увеличить выпуск товаров и услуг, основанных на отечественных технологиях. При этом он отметил, что у страны нет задачи заменить абсолютно всю продукцию на отечественную.

В ближайшие несколько лет Россия столкнется с дефицитом кадров и квалификаций, заявил Путин. Он подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, здесь нужны другие подходы.