Путин: США за два года напечатали $5,9 трлн Путин: США за два года напечатали столько долларов, сколько за предыдущие 40 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что развитые экономики мира в период борьбы с пандемией коронавируса стали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, сообщает РИА Новости. По его словам, США за два года напечатали примерно столько долларов, сколько за предыдущие 40 лет — $5,9 трлн. При этом в Еврозоне напечатали €2,5 трлн, что привело к кризису.

Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% процентов денежной массы. За два года напечатали примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же, — сказал Путин.

По словам президента, Запад пустил эти средства в экономику и начал раздавать гражданам. Он отметил, что и власти России помогали населению.

Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции, — резюмировал Путин.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала инфляцию в США непомерной. Она отметила, что этот показатель необходимо снижать с учетом сохранения сильной экономики.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что власти США смогут добиться снижения инфляции в стране до 2% не раньше чем через два года. По ее словам, для достижения этого уровня инфляции сначала нужно нормализовать баланс спроса и предложения.