Путин заявил, что отношения России с Мьянмой развиваются позитивно Путин: отношения с Мьянмой развиваются позитивно

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн (справа налево) во время встречи в рамках Восточного экономического форума-2022

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Мьянмы развиваются позитивно. И хотя в абсолютных величинах объем товарооборота пока скромный, но тенденции складываются хорошие, отметил он на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ, сообщает РИА Новости.

Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года, — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что Мин Аун Хлайн, прибывший на ВЭФ во Владивосток, запланировал большую программу в России. В частности, глава государственного административного совета Мьянмы намерен посетить космодром Восточный. Путин поблагодарил иностранного гостя за визит.

Ранее стало известно, что в конце апреля власти Мьянмы приступили к переговорам с Россией по импорту в республику российского топлива. Таким образом они пытались решить проблему, связанную с отключением электричества. Тогда республика остановила работу ряда электростанций из-за скачка цен на сжиженный природный газ.