Путин заявил, что не было шанса решить проблему Донбасса мирным путём

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Если бы была возможность разрешить конфликт на Украине мирным путём, Россия бы непременно ею воспользовалась, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в ходе встречи с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги подчеркнул, что такого шанса Москве не предоставили.

Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было, — констатировал он.

Он также заверил, что результаты спецоперации, без сомнений, будут достигнуты.

9 мая Путин встретился с Артёмом Жогой — отцом погибшего в ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Он передал ему золотую звезду Героя России, которой был посмертно удостоен его сын.

Ранее в ходе торжественной речи на параде Победы в Москве Путин отметил, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии» НАТО, и назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным». По словам президента, сейчас российские военные сражаются «за наших людей в Донбассе» бок о бок с ополченцами на своей земле, обеспечивая тем самым и безопасность России.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что причина начала спецоперации кроется в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны. Он подчеркнул, что именно поэтому в НАТО приняли решение расширяться на восток. Министр добавил, что Альянс продолжал уверять, что является оборонным союзом, а не несёт угрозу российской безопасности, однако оборонным, по словам Лаврова, он был лишь до развала СССР и Варшавского договора.