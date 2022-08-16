Путин заявил, что НАТО движется на восток Путин: коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности

Фото: Alexander Cook/U.S. Air Force

Коллективный Запад целенаправленно разрушает систему европейской безопасности, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что это делается с одной целью — сохранить доминирование, а сделать это возможно только силой, для чего создаются новые альянсы, а НАТО продвигается на восток.

Так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Запад «лицемерно» объясняет это необходимостью укрепления безопасности в Европе, в то время, как происходит обратное. Кроме того, как отметил Путин, декабрьские предложения о мерах взаимной безопасности «просто в очередной раз были проигнорированы».

Чтобы удержать свою «гегемонию», по словам главы государства, Западу нужны конфликты. В связи с этим, по словам главы страны, он «уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса», чтобы реализовать проект «анти-Россия», заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что у РФ много сторонников, которые «не прогибаются под гегемоном». По его словам, эти страны выбрали суверенный путь развития и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности.