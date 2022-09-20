Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии Путин: Россия продолжит углублять сотрудничество с Сербией и выступает за ее суверенитет

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Москва выступает за сохранение суверенитета Сербии, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Глава государства сослался на резолюцию 1244 Совбеза ООН, пообещав оказывать «сербским друзьям» помощь в отстаивании независимости, а также территориальной целостности и государственных интересов страны.

В рамках международного права, опираясь прежде всего на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, будем и впредь оказывать сербским друзьям всестороннюю поддержку в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии, защите ее государственного суверенитета и территориальной целостности, — сказал Путин.

Резолюцию Совбеза ООН 1244 приняли в июне 1999 года. Документ санкционировал международное гражданское и военное присутствие в Югославии, а также учредил Миссию организации по делам временной администрации в Косово.

9 сентября сербский лидер Александр Вучич заявил, что признания Косово не будет. Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. По словам дипломата, Косово и Сербия — это Европа.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отреагировала на предложение Эскобара забыть о том, что Косово является частью Сербии. Ее ответом стало короткое «никогда».