Путин высказался о присоединении Белоруссии к ШОС Путин выразил надежду, что Белоруссию примут в ШОС в 2024 году

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил надежду, что в 2024 году Минск станет новым членом ШОС. Глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля, добавил, что ожидает к этому моменту завершения всех необходимых процедур для вступления РБ в организацию.

Россия всячески способствовала вступлению Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества. <...> Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены и Белоруссия станет 10-й страной — членом Шанхайской организации сотрудничества, — отметил Путин.

Российский лидер указал, что Россия и Белоруссия совместно выступают по многим глобальным и региональным проблемам. Кроме того, подчеркнул Путин, страны оказывают друг другу содействие на различных многосторонних площадках.

Президент РФ также назвал переговоры с Лукашенко продуктивными. По его словам, в рамках беседы Минск и Москва рассмотрели практически все ключевые вопросы сотрудничества двух государств, включая сферы экономики, культуры, безопасности и гуманитарной области. Путин добавил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность и значимость отношений России и Белоруссии.