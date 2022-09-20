Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, а также родным и близким актера Сергея Пускепалиса, погибшего 20 сентября в результате ДТП. Глава государства в телеграмме подчеркнул, что артист сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, а также всегда поддерживал жителей Донбасса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актёром. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой, <...> помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса, — говорится в телеграмме.

ДТП произошло примерно в 11:00 на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославля. В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, включая Пускепалиса. Один пострадавший был госпитализирован. Пускепалис вез груз с гуманитарной помощью в Донбасс.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го

Актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким Пускепалиса. Он сказал, что артист был хорошим и веселым человеком. В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП с участием Пускепалиса.