Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара на свадьбе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдул Латифу Рашиду в связи с многочисленными жертвами пожара на свадьбе в округе Хамдания, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. По последним данным, число погибших и пострадавших возросло до 450 человек

Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества, — говорится в телеграмме.

По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении. Зал для торжеств был оборудован легковоспламеняющимися панелями. Пожар привел к частичному его обрушению.

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа аль-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара. Президент Абдель Латиф Рашид потребовал начать расследование произошедшего.

По меньшей мере девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий уже задержаны. Хозяин помещения бежал на территорию курдской автономии. В провинции Найнава объявлен недельный траур.