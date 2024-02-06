Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров

Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями разрушительных лесных пожаров. Российский лидер также передал слова поддержки родным и близким погибших. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия, — сказал Путин.

Ранее Борич Фонт сообщил, что число погибших в результате многочисленных лесных пожаров в центральной части Чили достигло 51. По его словам, борьбу с пожарами также усложнили погодные условия.

В настоящее время в регионе Вальпараисо действуют как минимум четыре крупных пожара, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Огонь распространился на площади более 40 тысяч гектар и уже достиг промышленных секторов. Несколько взрывов было зафиксировано на химических складах и лакокрасочных фабриках, из-за чего образовалось ядовитое черное облако.