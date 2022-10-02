Путин внес в Госдуму проекты о принятии новых регионов в состав России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщили ТАСС в пресс-службе думского комитета по государственному строительству и законодательству. Каждый проект предполагается для одного из регионов, в которых недавно прошли референдумы.

Четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее в постановлении Конституционного суда РФ сообщили, что главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов. После этого Путин назначит врио регионов в течение десяти дней после принятия субъектов в состав РФ. При этом выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.

До этого сообщалось, что ДНР и ЛНР стали республиками с русским языком в качестве государственного. Согласно постановлению КС РФ, Россия гарантирует «всем народам, проживающим на территории» ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».