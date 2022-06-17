Путин: в России упала рождаемость на 13%

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума

В России в апреле на 13% сократился показатель рождаемости по отношению к аналогичному периоду прошлого года, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022. По его словам, в апреле этого года на территории РФ родилось меньше 100 тысяч младенцев. Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезным демографическим кризисом. В связи с этим, российский глава обратился к правительству РФ с просьбой разработать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Прошу правительство разработать дополнительные меры поддержки семей с детьми. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь идет не только о прямой финансовой поддержке, — заявил Путин.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что нынешнюю демографическую ситуацию в России можно назвать чрезвычайной. По ее словам, в России все чаще стали рожать первого ребенка к 30 годам, когда растут риски возникновения бесплодия или рождения младенца с проблемами со здоровьем.

Также стало известно, что в России за последние два года удалось замедлить темпы снижения рождаемости. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, число рождений третьих и последующих детей в России выросло на 6,6%, как указала Голикова, это означает, что меры правительства по поддержке семей работают.