Путин: в России проходят суды по преступлениям нацистов

Россия в последние годы пытается восстановить справедливость, инициируя судебные заседания в тех регионах, которые наиболее всего пострадали от немецких военных в годы Великой Отечественной войны, заявил в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» президент РФ Владимир Путин. По его словам, вражеские войска устроили геноцид против Советского союза, и в особенности против отдельных групп населения, передает РИА Новости.

Сегодня мы восполняем эти пробелы, восстанавливаем справедливость. В последние годы в наших тех регионах, где в период Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территории и ресурсов, это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп, — сказал Путин.

При этом он заявил, что в борьбе с немецкими войсками принимали участие все народы СССР, но наибольшие потери пришлись на РСФСР.

Ранее Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также годом единства в борьбе с нацизмом. Тем самым, считает Путин, страны СНГ послали бы четкий сигнал сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом.