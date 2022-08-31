Путин узнал о новом способе пожениться Глава Минцифры в разговоре с Путиным: россиянки делают предложения мужчинам через портал госуслуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе совещания правительства глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как россиянки делают предложения нерешительным мужчинам. По его словам, они подают заявку о заключении брака на портале госуслуг, а после ожидают подтверждения от своих возлюбленных, передает ИА REGNUM.

С учетом того, что вторая половина должна подтвердить желание заключить брак, портал госуслуг очень часто используют как способ сделать предложение, особенно девушки нерешительным мужчинам, — поделился Шадаев с Путиным.

Он отметил, что этот сервис в последнее время пользуется особенной востребованностью, и по статистике каждое третье заявление о заключении брака в России подается через портал госуслуг.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге россиянин, сменивший имя на Джонни Депп, решил жениться на петербургской Анджелине Джоли, которая также взяла имя американской кинозвезды. 34-летний художник и дизайнер Игорь Ректор стал Деппом Джонни Евгеньевичем, а его избранница, 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова — Джоли Анджелиной Алексеевной.