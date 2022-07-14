Путин ужесточил наказание за пытки Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переводит пытки со стороны должностных лиц в категорию особо тяжких преступлений, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Теперь за пытки будет грозить до 12 лет тюрьмы. К ответственности начнут привлекать работников ФСИН, следователей и дознавателей.

Кроме того, закон предусматривает расширение понятия пыток. Теперь это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, а также с целью запугивания.

За превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, которые к тому же повлекли тяжкие последствия, грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, а с применением пытки — от 4 до 12 лет. В случае смерти потерпевшего наказание ужесточается до 15 лет тюрьмы.

Закон предусматривает исключения, когда деяния не являются пыткой. Это причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями.

В новой редакции закона предусмотрено наказание не только за пытки, но и за бездействие. Ответственность будет наступать в том случае, если человек знал об истязаниях, но не защитил жертву и не оказал ей помощь.

В 2021 году правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеоархив с кадрами пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.