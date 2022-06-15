Путин велел сократить площадь лесных пожаров Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами

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Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами. Глава государства поручил членам правительства на 50% сократить площадь природных пожаров с 2022 по 2030 год, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент также дал задание представителям кабинета министров установить, каким образом будут рассчитываться показатели сокращения площади природных и лесных пожаров.

В целях существенного сокращения площади лесных пожаров постановляю правительству РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главной причиной всех лесных и природных пожаров в России остаются халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнем. В качестве доказательства глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях.

В результате пожаров в Красноярском крае погибли восемь человек. 7 мая в связи с резким ухудшением погоды и сильным ветром на территории 60 населенных пунктов произошел пал травы, вызвавший серьёзные пожары. Причиной стало короткое замыкание электропроводки и обрывы ЛЭП.