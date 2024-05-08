Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Предполагается, что документ укрепит общероссийскую гражданскую идентичность, усилит сплоченность общества и способствует поддержанию мира в стране.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю: 1. Утвердить прилагаемые основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения, — говорится в документе.

Целью утвержденной политики называется формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Также указом формируется межведомственная комиссия по историческому просвещению, которая будет контролировать выполнение мероприятий по реализации основ госполитики в области исторического просвещения.

В феврале 2024 года Путин утвердил обновленную стратегию развития страны в области науки и технологий. В документе указано, в каком направлении будет развиваться научно-технологическое развитие страны, поставлены задачи и меры по их достижению.