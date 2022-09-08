Путин установил порядок операций для лиц из недружественных стран

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предписал особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО), написано в тексте указа главы страны, опубликованного на сайте правовой информации. Новый указ коснется всех резидентов, связанных с недружественными странами.

Сделки могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, — сказано в тексте документа.

При этом сделки в иностранной валюте между российскими ООО и лицами из недружественных стран признают законными, если эти операции были исполнены в рублях в сумме эквивалентной официальному курсу Центробанка РФ.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что в нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.

В качестве альтернативы этим валютам он назвал китайский юань и арабский дирхам, отметив стабильность юаня и величину его рынка. Что же касается распространения других иностранных валют в обороте страны, то она должна отвечать параметрам курсовой стабильности и ликвидности, а в стране — эмитенте валюты не должно быть заградительного валютного контроля.