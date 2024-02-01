Путин учредил орден «За доблестный труд»

Фото: Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых документов.

Указ президента Российской Федерации. <...> В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден «За доблестный труд», — говорится в документе.

В указе отмечено, что орденом могут быть награждены коллективы предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. Знак «За доблестный труд» будет вручаться за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономики, науки и оборонной отрасли страны.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в аппарат президента России с письмом, в котором попросил изучить возможность внести изменения в указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». В частности, политик попросил акцентировать внимание на лишении звания народного артиста РФ за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), педофилии и нацистской атрибутики, а также за дискредитацию ВС России. В список недопустимых поступков также вошли призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.