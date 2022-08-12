Путин учредил День российской анимации

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, он будет отмечаться 8 апреля.

Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля, — говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

10 июня исполнилось 86 лет анимационной студии «Союзмультфильм». Считается, что инициатива её создания принадлежит лично Иосифу Сталину. За время существования студии она выпустила более полутора тысяч мультфильмов, получив свыше 400 международных наград на различных фестивалях.

Ранее NEWS.ru писал, чему учат персонажи «Смешариков» и почему проект не стал очередным морализаторским мультсериалом для детей. Первая серия проекта вышла ещё в мае 2004 года, ориентируясь в основном на дошкольников, однако позже разноцветные персонажи-зверята стали не по-детски обсуждать смысл жизни, её конечность, место религии в ней, любовь и одиночество.