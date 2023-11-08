Путин стал на колено в центре имени Рогачева Путин опустился на колено для фотографирования с детьми в центре имени Рогачева

Фото: Алексей Филиппов, РИА «Новости»/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин опустился на колено во время фотографирования с детьми в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Глава государства сначала ознакомился с работой нового корпуса — ядерной медицины, а затем зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии.

Президент ознакомился с работой нового корпуса — ядерной медицины. Открытый в начале ноября текущего года, он позволит нарастить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Глава государства также зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии, где кратко пообщался с пациентами центра, — говорится в сообщении.

Ранее врачи за полчаса прооперировали семилетнего ребенка, страдающего гемофилией. Медики избавили его от болей из-за паховой грыжи, склонной к ущемлению. По словам детского хирурга Видновской больницы Виктории Жиронкиной, сложность операции состояла в том, что даже крошечная рана могла привести к кровотечению. Однако гематолог подобрал нужную дозировку препарата для свертывания крови. Послеоперационный период и дальнейшая реабилитация прошли планово.