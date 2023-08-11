Хирург рассказала, как ребенка с гемофилией прооперировали за полчаса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетнего ребенка, страдающего гемофилией, удалось прооперировать за полчаса и избавить от болей из-за паховой грыжи, склонной к ущемлению, рассказала NEWS.ru детский хирург Видновской больницы Виктория Жиронкина. По ее словам, сложность операции заключалась в том, что даже крошечная рана могла привести к кровотечению, однако гематолог подобрал дозировку препарата для свертывания крови.

Гематолог расписал схему введения и дозировку препарата-концентрата 8-ого фактора свертывания крови. Без него юному пациенту с гемофилией нельзя было даже ставить внутримышечную инъекцию, так как кровотечение не останавливается даже из крошечной раны. Как выяснилось, грыжевым содержимым являлась прядь большого сальника, которую мы переместили в брюшную полость. После выполнили лапароскопическую герниопластику — операция по устранению грыжевого выпячивания с пластикой дефекта. Операция прошла успешно и заняла 30 минут, — рассказала Жиронкина.

Она добавила, что операцию провели в экстренном режиме, применив при этом мультидисциплинарный подход. Послеоперационный период и дальнейшая реабилитация прошли планово, отметила врач.

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