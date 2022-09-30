Путин: США дважды применили ядерное оружие и создали прецедент

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, тем самым создав прецедент, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ. Он добавил, что это было сделано демонстративно, без всякой на то необходимости, с целью запугать весь мир.

США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент. Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн и многие другие немецкие города, — заявил он.

Кроме того, по словам главы государства, США «фактически оккупируют Германию, Японию, Южную Корею, одновременно с этим цинично называя их равноправными союзниками». При этом всем им известно, что за лидерами стран следят, устанавливают подслушивающие устройства, что является позором, указал Путин.

Это настоящий позор. И для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство, — заключил президент.

В августе первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что генсеку организации Антониу Гутерришу следовало бы назвать виновника атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Российский дипломат обвинил главу ООН в том, что он призвал никогда не забывать о трагедии, и отметил, что «ядерному оружию нет места на нашей планете», однако ни слова не сказал о США — государстве, которое сбросило ядерные бомбы на города.