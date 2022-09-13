Путин сообщил ОДКБ о ситуации на армяно-азербайджанской границе Путин рассказал ОДКБ о шагах России для деэскалации на армяно-азербайджанской границе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых государством для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил по итогам сессии секретариат ОДКБ. Заявление приводит РИА Новости.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности, — говорится в сообщении.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о начале онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созванного по причине обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Это заседание срочное, оно было созвано по запросу армянской стороны.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.

В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.

Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.