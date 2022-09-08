Путин сменил российского посла в Иране Путин назначил Алексея Дедова новым российским послом в Иране

Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Джагарян назначен послом России на Шри-Ланке и Мальдивах, соответствующие указы президента опубликованы на официальном портале правовой информации.

Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран, — говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что Россия не будет проводить ротацию своего посла в Вашингтоне на фоне отъезда главы американской дипмиссии Джона Салливана. В настоящее время пост посла России в США занимает Анатолий Антонов. На должность он был назначен в 2017 году. Салливан завершил свою дипломатическую карьеру и покинул Москву 4 сентября, впоследствии заявив, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль и он хотел выполнить свой супружеский долг. Он подчеркнул, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.