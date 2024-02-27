Раскрыты планы Путина перед посланием Федеральному собранию Песков: Путин не планирует посещать публичные мероприятия до послания парламенту

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в каких-либо публичных мероприятиях до послания Федеральному собранию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время глава государства проводит напряженную работу по подготовке к посланию. В частности, он согласует позиции и вопросы, которые будут озвучены.

Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано. Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее, — заявил Песков.

Путин озвучит свое послание Федеральному собранию в грядущий четверг, 29 февраля. По словам президента, в ходе своего выступления он учтет все события «внутриполитического календаря», а также поставит задачи на ближайшие шесть лет. Предполагается, что мероприятие вновь пройдет в Гостином Дворе в Москве.

Политолог Алексей Макаркин ранее заявил, что послание главы государства можно будет разделить на три условных блока. В частности, президент затронет вопросы, связанные с поддержкой населения, экономической ситуацией в России, а также с ее положением на мировой политической арене.