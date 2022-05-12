Путин: рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рубль укрепляется. По словам главы государства, национальная валюта РФ демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Трансляция совещания по экономическим вопросам ведётся на сайте Кремля.

В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира, — сказал президент.

Путин также отметил, что недельная инфляция замедляется. По его данным, этот показатель приближается к целевым ориентирам ЦБ.

Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен опустился до 0,1% — это уже близко к темпам роста, соответствующим целевому ориентиру банка России, — сказал глава государства.

В своей речи президент упомянул и о том, что, по оценкам экспертов, в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна. Аграрии смогут обработать около 130 млн тонн, из которых 87 млн составит пшеница. Такие показатели дадут возможности для экспорта партнёрам, отметил президент.

Ранее Путин заявил, что санкции против России приведут к глобальному кризису. Он напомнил, что победа над фашистской Германией была достигнута не только благодаря войскам и солдатам, но и за счёт экономической мощи страны, противостоящей не только промышленному потенциалу Германии, но и почти всей Европе, захваченной фашистами.