Путин: Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года

Фото: rusenergyweek.com

Россия сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне до 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года, передает РИА Новости.

Объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне, — сказал Путин.

Он отметил, что в последнее десятилетие российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса. Однако, по словам главы государства, уже к 2025 году планируется довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%.

Таким образом, несмотря на уход западных компаний с российского рынка, — сами себе только хуже делают — мы сможем обеспечить добычу нефти в необходимых объемах, — подчеркнул Путин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак оценил перспективы введения потолка цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что Москва против этих нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку. По его словам, Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования.