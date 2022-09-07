Путин: Россия ничего не потеряла и не потеряет в ходе операции на Украине

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле «Тигр» неподалеку от города Изюма

Россия ничего не потеряла и не потеряет в ходе специальной военной операции на Украине, заявил на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС. Главным приобретением в ходе СВО он назвал укрепление суверенитета России, а помощь Донбассу — долгом российских властей.

Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что современное развитие страны может быть основано только на суверенитете и на его укрепление направлены все нынешние шаги российского руководства. Он также напомнил, что Россия приняла решение о спецоперации после многократных попыток решить вопрос о суверенитете дружественных республик Донбасса мирным путем.

Президент также выразил надежду на то, что помощь людям Донбасса в конечном итоге приведёт к укреплению внешне- и внутриполитических позиций России.

Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе, это наш долг, и мы исполним его до конца, — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что трагедия в Донбассе стала результатом деятельности националистического режима, который в 2014 году силой захватил власть и начал военные операции на территориях ЛНР и ДНР. Он также подчеркнул, что жители Донбасса, участвующие в специальной военной операции, не являются профессиональными военными, однако сражаются даже лучше них, и выразил восхищение мужеством этих людей.