Путин: Россия направит зерно в шесть стран Африки

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле. По его словам, некоторые суда уже разгружаются там, передает РИА Новости.

Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах, — сказал Путин.

22 ноября Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Об этом Путин говорил, выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки». По его словам, Москва продолжает выполнять все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия.

Летом Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Сообщалось, что каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.