Путин разрешил продать самарский завод Schneider Electric российской фирме Путин разрешил продажу самарского завода Schneider Electric российской компании «Акрон Индустрия»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил продажу акций самарского завода «Электрощит», принадлежащего французской энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric, российской компании «Акрон Индустрия», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 17 октября.

Разрешить совершение АО «Акрон Индустрия» сделки по приобретению 22,5 млн обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащего Schneider Electric Industries, — говорится в документе.

Уточняется, что «СЭЩ Холдинг» владеет самарским предприятием, производящим электротехническое оборудование.

Ранее стало известно, что новым владельцем площадки для покупки и продажи товаров «Авито» станет группа Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину. Предыдущий владелец сайта — инвестхолдинг Naspers — продаст сервис за 151 млрд рублей. Сервис был выставлен на продажу еще весной, о чем объявила нидерландская инвестиционная компания Prosus, входящая в Naspers.