Путин разрешил командующим войсками вручать госнаграды от имени президента Путин подписал указ, дающий право командующим войсками вручать госнаграды от его имени

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому командующие группировкам войск получают право в особом порядке вручать награды от имени президента. Они смогут награждать военнослужащих ВС РФ и иных лиц, которые отличились в ходе военной операции на Украине, следует из указа, размещенного на портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Предоставить право командующим группировками войск вручать в особом порядке от имени президента РФ военнослужащим ВС РФ и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач СВО, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», — говорится в документе.

Вручение наград, исходя из указа, следует проводить в районах боевых действий.

Ранее Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, добровольцам, действующим участникам специальной военной операции право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Нормативный акт также распространяется на членов семей военнослужащих.