Путин рассказал о европейцах, разделяющих российские взгляды Путин: много европейцев разделяют взгляды России, но они ведут себя потише

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В европейских странах достаточно много людей, разделяющих позицию России, однако они не выпячивают ее, заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед участниками III Международной олимпиады по финансовой безопасности в поселке Сириус Краснодарского края. По его словам, которые приводит ТАСС, люди, считающие, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, ведут себя агрессивно, особенно в Северной Америке и Европе. При этом российский лидер отметил, что у России по-прежнему много друзей в Европе.

Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал, очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию, — сказал глава российского государства.

Ранее обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер заявил, что Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в сентябре. Журналист допустил, что, согласно опросам общественного мнения, к власти может прийти бывший премьер Роберт Фицо, который «восхваляет Москву».

Пресс-служба Европейского совета по международным отношениям (ECFR) ранее сообщила, что Болгария, Италия, Австрия и Венгрия являются самыми дружелюбными странами по отношению к России. Согласно данным опроса, 65%, 24%, 34% и 39% респондентов в этих странах назвали РФ союзническим государством.