Путин рассказал Ниинистё об отказе Украины от переговоров

Саули Ниинистё / Фото kremlin.ru

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине. Российский лидер рассказал своему коллеге о ходе переговоров между Москвой и Киевом, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что переговорный процесс фактически приостановлен украинской стороной. По его словам, у Киева нет заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что готов к переговорам со своим российским коллегой, но они должны проходить без посредников. При этом он отметил, что украинцы отрицательно относятся к теме переговоров глав государств.

Зеленский уже не в первый раз призывает Путина сесть за стол переговоров. В Кремле в ответ на это заявляют, что Москва априори не против такой встречи, но она должна быть соответствующим образом подготовлена. Необходимо разработать текст финального соглашения, которое будет утверждено в ходе переговоров Путина и Зеленского. Однако подготовка такого документа ещё не начиналась.