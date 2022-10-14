Путин рассказал, когда завершится мобилизация Путин: мобилизационные мероприятия завершатся в течение 2 недель

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Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил в ходе пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин. Он отметил, что уже призваны 220 тысяч человек. Изначально планировалось мобилизовать 300 тысяч. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации дополнительных мер не планируется.

Дополнительных мер не планируется. В обозримом будущем я не вижу в этом необходимости, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, — заключил президент.

Путин заметил, что из общего числа призванных граждан 33 тысячи уже находятся в подразделениях. Из них 16 тысяч выполняют боевые задачи.

Глава государства объяснил, почему было необходимо объявить мобилизацию. Он уточнил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров. Охранять эту территорию только контрактами невозможно, поэтому нужна была мобилизация.

Кроме того, Путина спросили, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как государство. Президент ответил на этот вопрос утвердительно. Он сказал, что перед РФ не стоит задача уничтожить соседнюю страну.

Также Путин заявил в ходе пресс-конференции в Астане, что Москва открыта к переговорам с Киевом. В то же время глава страны отметил, что у Украины пропало желание вести переговоры после того, как от ее столицы отошли российские войска.