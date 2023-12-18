Путин рассказал, когда демографическая ситуация в России улучшится Путин: через три года демографическая ситуация в России будет улучшаться

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Демографическая ситуация в стране начнет улучшаться примерно через три года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. По его словам, уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным — то поднимался вверх, то опускался, передает ТАСС.

Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх, — сказал Путин.

По его словам, к этому времени с семи миллионов до десяти вырастет число молодых людей, которые достигнут «трудового» возраста. При этом это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли работать по выбранным профессиям.

Минувшей осенью министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что в том же 2030-м кадровая потребность экономики составит 73,6 млн рабочих мест, что на 2,4 млн работников больше, чем на конец 2022-го. По его данным, больше всех в сотрудниках будут нуждаться обрабатывающее производство, сферы здравоохранения, социальных услуг и IT-сектор.

Ранее депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно тексту законопроекта, разработанного депутатами из Башкирии, в России предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.