Путин рассказал, что пророчества Жириновского сбываются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы, что пророчества основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации. По словам главы государства, он был выдающимся деятелем, передает РИА Новости.

Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций, — сообщил Путин.

Глава государства назвал Жириновского патриотом России.

Ранее руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин рассказал NEWS.ru, что Московский Институт мировых цивилизаций назван именем учредителя — Жириновского. Он отметил, что новое название по документам звучит так: Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского. В партии добавили, что соответствующее решение было принято 30 июня.

Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса.

В ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.