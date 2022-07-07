Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы, что пророчества основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации. По словам главы государства, он был выдающимся деятелем, передает РИА Новости.
Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций, — сообщил Путин.
Глава государства назвал Жириновского патриотом России.
Ранее руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин рассказал NEWS.ru, что Московский Институт мировых цивилизаций назван именем учредителя — Жириновского. Он отметил, что новое название по документам звучит так: Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского. В партии добавили, что соответствующее решение было принято 30 июня.
Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса.
В ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.