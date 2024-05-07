Путин распорядился решить вопрос с жильем россиян Путин поставил задачу обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором прописана задача обеспечить граждан страны жильем площадью минимум 33 квадратных метра на человека к 2030 году. Еще через шесть лет задание скорректируют до 38 квадратных метров. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: <...> обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году, — указано в документе.

Помимо этого, в частности, в ближайшие шесть лет планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, повысить коэффициент рождаемости в стране, опустить уровень бедности ниже 7%, а также двукратно увеличить МРОТ по сравнению с 2023 годом. Вместе с этим в России планируют запустить цифровую платформу, способствующую формированию и поддержанию здоровья человека.

Кроме того, Путин поручил к 2030 году создать условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, увеличить численность иностранных студентов в вузах РФ, повысить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%. Также планируется за шесть лет довести до 70% долю проектов в сфере культуры, нацеленных на продвижение и защиту традиционных ценностей.