Путин раскрыл содержание послания Федеральному собранию Путин: послание парламенту будет постановкой задач на ближайшие шесть лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в своем послании Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет. Как отметил российский лидер, в нем будут учтены все события «внутриполитического календаря», передает ТАСС.

Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет, — сказал он.

Путин сказал участникам форума, что ждет от них сильных идей для того, чтобы сформулировать их не только в послании, но и в программе развития страны. По его словам, такие мероприятия являются площадкой для интересных и перспективных инициатив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка к посланию Путина Федеральному собранию продолжается, но о формате говорить пока рано. По его словам, место проведения мероприятия уже определено и станет известно в свое время.

Песков пообещал, что Кремль анонсирует послание Путина и разошлет участникам приглашения на него. В частности, ожидается, что мероприятие посетят участники специальной военной операции на Украине. По словам Пескова, также стартует аккредитация СМИ на это мероприятие.