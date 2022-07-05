Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе дискуссии стороны обсудили вопрос партнерства в торгово-экономической среде. Также Путин и Мирзиеев подтвердили союзнический настрой по линии российско-узбекистанских отношений.

Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, — сказано в сообщении.

Путин также выразил поддержку властям Узбекистана по вопросу стабилизации обстановки в мятежном регионе Каракалпакии.

1 июля в столице узбекистанского региона Каракалпакстан мирные жители вышли на митинг против принятия поправок, которые лишают нацреспублику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана.

После этого Верхняя и нижняя палаты узбекистанского парламента поддержали указ президента страны Мирзиеева, согласно которому на территории автономной Республики Каракалпакстан вводится чрезвычайное положение (ЧП).