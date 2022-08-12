Путин провел совещание с членами Совбеза Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России обсудил вопросы безопасности

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле. На нем обсудили вопросы безопасности на военном направлении. Докладчиком выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении. Докладчик — министр обороны Сергей Шойгу, — сказал президент.

Сутками ранее Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по Запорожской АЭС при помощи реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Атаки были произведены со стороны Днепропетровской области, из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, которые находятся под контролем ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал.

Позднее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что приказы обстреливать атомную электростанцию поступают из США и Великобритании. Он считает, что Украина, нападая на объект, хочет не допустить продвижения союзных сил на дальнейшую территорию. При этом Киев своими действиями шантажирует мир ядерной угрозой.