Путин назвал ключ к решению территориальных вопросов между Баку и Ереваном

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт Азербайджана и Армении, заявил, что любые столкновения между близкими странами вызывают серьезную озабоченность. По его словам, ключ к решению спорных территориальных вопросов — это профессиональная совместная работа в рамках двусторонней комиссии по делимитации границы при содействии со стороны России.

Российский президент призвал Баку и Ереван к проявлению сдержанности и соблюдению режима прекращения огня. Также Путин напомнил про необходимость следовать трехсторонним заявлениям лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении, — заявил Путин.

Глава России добавил, что ОДКБ также принимает меры для снижения обострения между Азербайджаном и Арменией.

Ранее передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработала предложения по деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана. Глава группы Анатолий Сидоров доложил министру Минобороны Армении Сурену Папикяну об итогах анализа обстановки в районах на приграничной территории двух стран. Между сторонами также были проработаны предложения по уменьшению напряженности.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.