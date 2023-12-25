Путин продлил переход на ОСАГО в новых регионах до конца 2024 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий переход на ОСАГО в новых регионах РФ до 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе главы государства. Согласно данному указу, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут ездить на автомобилях без полисов ОСАГО вплоть до окончания переходного периода. Однако они должны иметь при себе данный полис при выезде за пределы новых регионов.

Продлен переходный период применения требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в новых регионах РФ. Президент подписал федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», — заявили в пресс-службе президента РФ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин ранее заявил, что замену автомобильных номеров и водительских удостоверений в новых регионах России необходимо ускорить. По его словам, это обусловлено тем, что местные жители могут расценить медлительность как нерешительность. Отмечается, что правительство России установило срок завершения замены удостоверений и номеров на 1 января 2026 года.