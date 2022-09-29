Путин: мобилизации подлежат только россияне с военный опытом

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Военному призыву в рамках мобилизации подлежат только граждане с военным опытом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза. Он добавил, что это требование должно выполняться неукоснительно. Президент отметил, что в рамках мобилизации были отмечены случаи ошибочного призыва и призвал исключить подобные инциденты.

Призыву, в первую очередь, подлежат те, кто находится в запасе, имеющие военный опыт. Это требование должно выполняться. Нужно исправить ошибки, не допускать их впредь. Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдают от хронических болезней — их нужно вернуть домой. Есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначают стрелками. Ну зачем? А добровольцев потом разворачивают. Я прошу Генпрокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал, — сказал президент.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.

Также член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.