Путин призвал утроить усилия по развитию ОПК

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Владимир Путин

Россия должна «удвоить, утроить» усилия по развитию оборонно-промышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками российских военных округов. Он добавил, что перемещения вокруг силового блока должны быть не формальными, а обеспечивать успех в спецоперации.

У нас для этого все есть, за последние годы сделано для этого немало, нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении, — заявил Путин.

Говоря о перестановках кадров, глава государства призвал максимально использовать административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы боевых подразделений на линии соприкосновения в рамках СВО. Путин призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить военных необходимыми ресурсами.

Российский лидер также коснулся темы деятельности помощника президента Алексея Дюмина. По словам Путина, одним из направлений его работы станет содействие правительству и Ростеху в вопросе обеспечения ВС России вооружениями.

Кроме того, Путин рассказал, что экономист Андрей Белоусов, получивший должность министра обороны в новом правительстве России, в последнее время занимался поручениями двойного назначения, в том числе развитием беспилотных летательных аппаратов. Президент выразил надежду, что новый глава Минобороны справится с поставленными перед ним задачами.