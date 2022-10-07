Путин призвал разработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Необходимо выработать меры по разрешению конфликтов между странами — членами СНГ, заявил на неформальном саммите глав Содружества президент России Владимир Путин. По его словам, отсутствие таких мер может привести к трагическим событиям вроде тех, что происходят на Украине.

Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению, — подчеркнул президент.

Ранее президент заявил, что коллективный Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на территории стран СНГ, намереваясь превратить эти страны в эпицентр кризиса, спровоцировать там цветные революции и развязать «кровавую бойню». Поэтому, по его словам, членам СНГ необходимо усиливать взаимную поддержку.

По мнению главы России, основной причиной разжигания конфликтов в странах СНГ стал развал Советского Союза. В качестве примера он привел опыт Украины, подчеркнув, что если вовремя не остановить эскалацию конфликта в странах бывшего СССР, под ударом может оказаться весь Азиатско-Тихоокеанский регион.